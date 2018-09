Blak-blakan Hari Jisun Soal Sifat Buruk Deddy Corbuzier, Benarkah Sang Mentalis Tukang Bully?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pertengkaran antara Deddy Corbuzier dan Hari Jisun menyita perhatian publik.

Ketegangan ini berawal saat food vlogger asal Korea Selatan ini hadir di talk show yang dipandu Deddy, Hitam Putih.

Setelah selesai syuting, Jisun mengaku kecewa dan merasa ditipu.

Menurutnya, acara berlangsung tak seperti yang sudah dijanjikan tim kreatif.

Pengakuan Hari Jisun (Grid.id)

Terutama mengenai lomba makan mi super pedas yang akhirnya membuat ibu Jisun sakit.

Masalah pun melebar hingga masalah hanbok yang dianggap jelek dan isi chat dengan tim kreatif.

Curhatan Jisun yang diunggah di channel YouTube-nya pun mendapat reaksi keras dari Deddy.

Pria 41 tahun tersebut memperingatkan Jisun untuk menghentikan semua 'drama bodoh'.

"STOP THIS STUPID DRAMA. I WARNED U. So let me repeat.. Why don't u tell the truth @harijisun," tulis Deddy.

Aksi saling balas dan menyindir pun terus berlanjut.