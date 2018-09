Manjakan Tamu, Four Points Resmikan Fitnes Center

abdiwan/tribuntimur.com

Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar meresmikan Fitrness Center di lantai 8 Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jalan Andi Djemma, Kota Makassar, Senin (24/09/2018). Fitness Center adalah salah satu fasilitas untuk memanjakan tamu hotel selain Swimming Pool dan Breakfast.