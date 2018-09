Legislator NasDem Sulsel Harap Porda XVI Lahirkan Atlet Hebat

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI resmi dibuka di Stadion Bau Massepe, Jl Bulu Pakoro, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Minggu (23/9/2018).

Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah. Selain Nurdin Abdullah, hadir juga Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel M Rajab, pejabat daerah lainnya dan tamu undangan.

Usai pembukaan, Rajab memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pembukaan Porda XVI yang berlangsung meriah.

"Ajang Porda ini kita harapkan bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa berprestasi pada setiap cabang olahraga. Selanjutnya bisa berkiprah di tingkat nasional, Asia Tenggara dan Asia," kata Rajab via rilis yang diterima tribun-timur.com.

Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sulsel itu, menambahkan, pelaksanaan porda tidak hanya sekadar mengadu atlet-atlet andalan tiap daerah di Sulsel.

"Tetapi sportivitas itu harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara, wasit dan atlit. Perkara menang, perkara hadiah itu perkara belakang, yang terpenting game is sportif, game is free and fair," tuturnya.

Rajab juga meminta agar wasit yang mengawasi pertandingan bisa seobjektif mungkin dalam membuat keputusan.

"Paling penting adalah atlet yang berprestasi, harus diberi jaminan hidup oleh pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota," jelasnya.(*)