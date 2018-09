Produk Kebersihan Turun Harga di Lotte Mart Mal Panakkukang 

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Hidup sehat dimulai dari rumah yang sehat dengan menjaga kebersihan. Saat ini berbagai produk kebersihan turun harga di Lotte Mart Panakkukang Makassar.

Pantau Tribun, Minggu (23/9/2018) promo hingga 3 Oktober 2018, berlaku syarat dan ketentuan seperti Attack detergen powder 800g dari Rp 21.600 per bungkus menjadi Rp 17.900.

Total Ameera liquid & detergent powder 800 ml & 900g dari Rp 18.900 per bungkus menjadi Rp 13.900. So Klin detergent 800 ml dari Rp 17.500 per pouch menjadi Rp 14.500.

Rinso anti noda gentel 700 ml dari 18.900 per pouch menjadi Rp 15.900. Vanish penghilang noda all item dari Rp 6.400 per pc menjadi harga mulai Rp 4.500.

So Klin softener 1X bilas blue & pink 900 ml per pouch hanya Rp 23.500 dimana beli satu gratis satu untuk variant yang sama. Cusson liquid detergent 700 ml dari Rp 28.500 per pouch menjadi Rp 20.900.

Molto Trika pelicin pakaian 400 ml dari Rp 5.600 per pouch menjadi Rp 4.900. Rapika pelicin pakaian 250 ml dari Rp 9 ribu per botol menjadi Rp 6.900.

So Klin pewangi 1X bilas 900 ml dari Rp 15.500 per pouch menjadi Rp 10.500. Molto all in 1 pink & blue dari Rp 26.900 per pouch menjadi Rp 22.900.(*)