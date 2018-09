Liburan di Dubai Bersama Al Jasiyah Hanya Rp 7,9 Juta

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Al Jasiyah Travel Service juga menawarkan beragam paket liburan ke luar negeri pada pameran Amphuri Islamic Travel Expo (AITE) 2018 yang berlangsung di Atrium Utama Mal Panakkukang Makassar.

Pertama, ada West Europe Plus Dubai seharga Rp 29,99 juta per orang dijadwalkan berangkat 1 Februari 2019, kedua ada West Europe Plus Turkey juga dijual dengan harga Rp 29,99 juta per orang dijadwalkan berangkat 15 Februari 2019.

Selanjutnya ada Turkey Holiday program 11 hari, dijadwalkan berangkat 2 Oktober 2018 dijual dengan harga Rp 16,75 juta per orang terbang menggunakan Qatar Airways dengan hotel bintang empat yang bisa dikunjungi Istanbul dan Pamukkale.

Ada pula paket Baitul Maqdis plus Jordan Egypt dijual dengan harga Rp 26,9 juta per orang melalui program ini anda bisa mengunjungi Pyramids, Dead Sea dan Petra, dimana selama program berjalan anda akan menginap di Hotel bintang tiga.

Lalu liburan de Dubai bersama Al Jasiyah hanya Rp 7,9 juta per orang program lima hari tiga malam dan Turkey Tulip Festival hanya Rp 18,75 juta per orang, periode 9 hingga 18 April 2019.

Masih ada kesempatan mendapatkan penawaran-penawaran menarik dari Al Jasiyah Travel Service tersebut, karena AITE 2018 masih berlangsung hari ini, Minggu (23/9/2018) hingga pukul 22.00 Wita (jam tutup Mal) jadi segera kunjungi booth Al Jasiyah.(*)