Atlet Taekwondo Putri Selayar Optimistis Melaju ke Babak Final Porda Pinrang

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Atlet cabang olahraga Taekwondo Kabupaten Kepulauan Selayar dijadwalkan tampil pada kelas Under 46 kg di Gedung DPRD Kabupaten Pinrang, Minggu (23/9/2018).

Pelatih Taekwondo Selayar, Richard Rinaldy mengatakan peserta putri ini diikuti oleh Nurhakikah Pujianto masih menunggu atlet Maros dan tuan rumah Pinrang yang juga tampil hari ini.

"Kita tunggu Maros dan Pinrang tampil. Nanti pemenangnya dari dua pemain ini akan menghadapi pemain kita dari Selayar," katanya.

Menurutnya kondisi ini sangat menguntungkan bagi atlet taekwondo putri Selayar, pasalnya perunggu sudah di tangan. Tetap optimis atlet Taekwondo putri Selayar bisa lolos sampai ke babak final.

Informasi yang diterima untuk cabang olahraga Taekwondo, Selayar menurunkan atletnya sebanyak tiga orang. Masing-masing Abdul Rajab kelas Under 68 kg putra, Muh Ikram kelas Under 58 putra, dan Nurhakikah Pujianto kelas Under 46 kg.(*)