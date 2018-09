TRIBUN-TIMUR.COM - Syahrini Ganti Baju di Tengah Konser Ternyata Alasan Tiket Sangat Mahal, Berikut Reaksi Penonton

Kenapa tiket konser Syahrini sangat mahal?

Ada seharga Rp 25 juta per satu tiket.

Jawabanya diungkapkan sendiri Incess saat konser tunggalnya semalam.

Penyanyi Syahrini benar-benar membuktikan bahwa konser tunggalnya yang berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018) malam, berbeda dari yang lain.

Konser tunggal Syahrini bertajuk #10JambulKhatulistiwa berlangsung sukses. Kenapa harga tiket konsernya mahal? (INSTAGRAM.COM)

Penyanyi yang mengadakan konser umumnya berganti pakaian di belakang panggung, tetapi tidak dengan Syahrini.

Pelantun "Sesuatu" itu malah dengan santainya mengganti kostum di panggung konsernya yang bertajuk Journey of Syahrini #10tahunjambulkhatulistiwa.

"Anda biasa melihat konser ganti baju di belakang panggung. Jadi ini prosesnya," ujar Syahrini yang memanggil krunya untuk memakaikan cape atau mantel putih yang menjuntai panjang.

"Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa tiket saya mahal sekali ya untuk bayar mereka ini," tambahnya yang membuat para penonton tertawa.

Syahrini lalu membawakan sebuah lagu hit dari mendiang diva dunia, Whitney Houston, berjudul "I Have Nothing" dan singel "All I Ask" milik Adele.