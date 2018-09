Kini Penumpang Sudah Bisa Check In Mandiri di Bandara Sultan Hasanuddin

Angkasa Pura I menyiapkan Self check in dan bagage drop machine, atau mesin check in dan bagasi mandiri di area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Jumat (21/9/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Angkasa Pura I menyiapkan Self check in dan bagage drop machine, atau mesin check in dan bagasi mandiri di area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Jumat (21/9/2018).

Adapun panduan penggunaan Self Check In, yakni pertama pilih maskapai penerbangan yang akan digunakan, masukkan kode booking yang tertera pada E-Ticket.

Beberapa detik kemudian, detail informasi penerbangan akan muncul pada layar, mohon untuk diperiksa kembali data tersebut.

"Kemudian selanjutnya, calon penumpang dapat memilih nomor kursi kecuali Air Asia, cek kembali data pada mesin Self Check In," kata General Manajer AP I, Wahyudi.

Langkah kelima, apabila sudah benar, Cetak boarding pass, lalu dapat langsung menuju ke Area Pemeriksaan (Screenijg Check Point).

Jika penumpang memiliki bagasi, pastikan tidak ada barang - barang yang berbahaya. Pilih jumlah bagasi pada layar mesin, lalu letakkan bagasi pada timbangan yang ada di sebelah Mesin Self Check In.

Mesin akan mengeluarkan label (Baggage Tag) yang harus dipasang pada barang (yang dibagasikan). Selanjutnya, lapor ke counter check in manual untuk memproses bagasi penumpang.

Perhatikan penggunaan Self Baggage Drop sebagai berikut, setelah mencetak boarding pass dan baggage tag pada Mesin Self Check In, peumpang dapat scan boarding pass dan letakkan bagasi pada mesin Self Baggage Drop .