AP I Siapkan Layanan Check In Mandiri di Bandara Sultan Hasanuddin

calon penumpang pesawat melakukan check in melalui mesin khusus yang disiapkan oleh AP I di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Mandai, Maros, meluncurkan layanan baru kepada calon penumpang pesawat, Jumat (21/9/2018).

General Manager AP I, Wahyudi mengatakan, calon penumpang yang belum sempat melakukan online check in, kini tidak perlu khawatir dan repot lagi untuk mengantri lama di counter maskapai, bandara.

Pasalnya, AP I telah menyediakan Self check in dan bagage drop machine, atau mesin check in dan bagasi mandiri di area bandara.

"Mesin ini disediakan untuk mempercepat proses check in dan mengurai antrean di counter maskapai. Penumpang tidak perlu repot dan was-was akan ketinggalan pesawat hanya karena mengantre," katanya.

Menurutnya, self check in tersebut bersifat common use atau dapat digunakan oleh semua maskapai yang beroperasi di Bandara Sultan Hasanuddin.

Untuk memaksimalkan layanan, AP I menyediakan 12 alat self check in dan 1 alat baggage drop yang terletak di area keberangkatan.

Penumpang dapat melakukan self check in mulai dari 2 jam sampai maksimal 30 menit sebelum keberangkatan.

"Jadi kurang atau lebih dari waktu yang ditentukan tersebut, penumpang tidak dapat melakukan proses check in melalui alat Self Check In," katanya. (*)