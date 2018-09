AJI Gelar Festival Media di Pontianak untuk Dekatkan dan Edukasi Masyarakat

PONTIANAK, TRIBUN-TIMUR.COM - Rangkaian Festival Media (Fesmed) 2018 resmi dibuka Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (21/9/2018).

Demikian siaran pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jumat hari ini.

Seremoni pembukaan diawali persembahan tarian Cidayu, yang melambangkan keberagaman budaya di Kalimantan Barat, sesuai tema Fesmed kali ini, yakni 'Diversity in The Heart of Borneo'.

Sutarmidji mengatakan peran media sangat dibutuhkan dalam era keterbukaan informasi.

Penyampaian informasi jauh lebih cepat dan efektif melalui media massa.

Itu dirasakannya sendiri saat masih menjadi Wali Kota Pontianak hingga resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat.

“Banyak juga politisi dan pejabat alergi terhadap media. Menurut saya, itu salah. Media itu cepat dalam menyampaikan informasi," kata Sutarmidji.

Sutarmidji berkomitmen untuk tetap menjalankan keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan. Itu termasuk memberi kemudahan akses kepada para jurnalis.

“Saya selalu layani. Kadang ada yang jam 10 malam atau sudah mau naik cetak (korannya) menelpon untuk konfirmasi berita," katanya.

Festival Media di Pontianak merupakan penyelenggaraan yang ketujuh.