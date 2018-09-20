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Struktur Lengkap Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, Gerindra Sulsel 'Kuasai' Struktur

Dalam sturuktur itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel HAM Idris Manggabarani dinobatkan sebagai ketua tim.

Struktur Lengkap Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, Gerindra Sulsel 'Kuasai' Struktur
hasim/tribuntimur.com
Konsolidasi koalisi partai pengusung calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Sekretariat DPD Partai Gerindra Sulsel, Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar, Rabu (12/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai koalisi pengusung dan pendukung pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (PSSU), merilis nama-nama sturuktur tim pemenangan Prabowo-Sandi di Sulsel, Kamis (20/9/2018).

Dalam sturuktur itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel HAM Idris Manggabarani dinobatkan sebagai ketua tim.

Sementara Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi, Ketua DPW PKS Sulsel Surya Dharma, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe, dan Ketua DPD Partai Berkarya Sulsel Andi Patabai Pabokori sebagai wakil.

Berikut struktur tim partai koalisi pemenangan Prabowo-Sandi di Sulsel:

+Ketua: HAM Idris Manggabarani (Gerindra)*
-Ketua I: Ashabul Kahfi (PAN)
-Ketua II: Surya Dharma (PKS)
-Ketua III: Ni'matullah Erbe (Demokrat)
-Ketua IV: Andi Patabai Pabokori (Berkarya)

+Sekretaris: Sukman Baharuddin (Demokrat)*
-Sekretaris I: Jamaluddin Jafar (PAN)
-Sekretaris II: Rusdin Tabi (Gerindra)
-Sekretaris III: Imam Rohani (PKS)
-Sekretaris IV: Ikrar Kamaruddin (Demokrat)

+Bendahara: Andi Muhammad Yusran Paris (PAN)*
-Bendahara I: Deniarty Alwi Hamu (Gerindra)
-Bendahara II: Mahmur Nur (PKS)
-Bendahara III: Arman (PKS)
-Bendahara IV: Agusalim Sappe (Berkarya)
-Bendahara V: Husmaruddin (PAN)
-Bendahara VI: Yusa Rasyid Ali (Demokrat)

Bidang Kampanye
-Ketua: Anwar Wahab (Gerindra)*
-Ketua I: Usman Lonta (PAN)
-Ketua II: Sri Rahmi (PKS)
-Ketua III: Aerin Nizar (Demokrat)
-Ketua IV: Ismail Bangsawan (Berkarya)

Bidang Media dan Komunikasi
-Ketua: Sawaluddin Arief (Gerindra)*
-Ketua I: Hidayat Hafied (Demokrat)
-Ketua II: Yusran Sofyan (Gerindra)
-Ketua III: Maddo Pamussu (Gerindra)
-Ketua IV: Djaya Djumain (Gerindra)

Bidang Penggalangan dan Relawan
-Ketua: Darmawangsyah Muin (Gerindra)*
-Ketua I: Rahman Rumaday (PKS)
-Ketua II: Selle KS Dalle (Demokrat)
-Ketua III: Muh Nasir Rurung (Berkarya)
-Ketua IV: AM Irwan Patawari (Demokrat)

Bidang Advokasi
-Ketua: Rusdi Hidayat Jufri (PKS)*
-Ketua I: Burhanuddin (Gerindra)
-Ketua II: Febi Frida Horman (Berkarya)
-Ketua III: Hamdaningsih Amir (Demokrat)

Bidang IT
Ketua: Doddy Amiruddin (Gerinda)*
Ketua I: Andi Januar Jaury Dharwis (Demokrat). (*)

Tags
tim pemenangan
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (PSSU)
Gerindra
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Nurul Adha Islamiah
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