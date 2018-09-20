Struktur Lengkap Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, Gerindra Sulsel 'Kuasai' Struktur
Dalam sturuktur itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel HAM Idris Manggabarani dinobatkan sebagai ketua tim.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai koalisi pengusung dan pendukung pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (PSSU), merilis nama-nama sturuktur tim pemenangan Prabowo-Sandi di Sulsel, Kamis (20/9/2018).
Dalam sturuktur itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel HAM Idris Manggabarani dinobatkan sebagai ketua tim.
Sementara Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi, Ketua DPW PKS Sulsel Surya Dharma, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe, dan Ketua DPD Partai Berkarya Sulsel Andi Patabai Pabokori sebagai wakil.
Berikut struktur tim partai koalisi pemenangan Prabowo-Sandi di Sulsel:
+Ketua: HAM Idris Manggabarani (Gerindra)*
-Ketua I: Ashabul Kahfi (PAN)
-Ketua II: Surya Dharma (PKS)
-Ketua III: Ni'matullah Erbe (Demokrat)
-Ketua IV: Andi Patabai Pabokori (Berkarya)
+Sekretaris: Sukman Baharuddin (Demokrat)*
-Sekretaris I: Jamaluddin Jafar (PAN)
-Sekretaris II: Rusdin Tabi (Gerindra)
-Sekretaris III: Imam Rohani (PKS)
-Sekretaris IV: Ikrar Kamaruddin (Demokrat)
+Bendahara: Andi Muhammad Yusran Paris (PAN)*
-Bendahara I: Deniarty Alwi Hamu (Gerindra)
-Bendahara II: Mahmur Nur (PKS)
-Bendahara III: Arman (PKS)
-Bendahara IV: Agusalim Sappe (Berkarya)
-Bendahara V: Husmaruddin (PAN)
-Bendahara VI: Yusa Rasyid Ali (Demokrat)
Bidang Kampanye
-Ketua: Anwar Wahab (Gerindra)*
-Ketua I: Usman Lonta (PAN)
-Ketua II: Sri Rahmi (PKS)
-Ketua III: Aerin Nizar (Demokrat)
-Ketua IV: Ismail Bangsawan (Berkarya)
Bidang Media dan Komunikasi
-Ketua: Sawaluddin Arief (Gerindra)*
-Ketua I: Hidayat Hafied (Demokrat)
-Ketua II: Yusran Sofyan (Gerindra)
-Ketua III: Maddo Pamussu (Gerindra)
-Ketua IV: Djaya Djumain (Gerindra)
Bidang Penggalangan dan Relawan
-Ketua: Darmawangsyah Muin (Gerindra)*
-Ketua I: Rahman Rumaday (PKS)
-Ketua II: Selle KS Dalle (Demokrat)
-Ketua III: Muh Nasir Rurung (Berkarya)
-Ketua IV: AM Irwan Patawari (Demokrat)
Bidang Advokasi
-Ketua: Rusdi Hidayat Jufri (PKS)*
-Ketua I: Burhanuddin (Gerindra)
-Ketua II: Febi Frida Horman (Berkarya)
-Ketua III: Hamdaningsih Amir (Demokrat)
Bidang IT
Ketua: Doddy Amiruddin (Gerinda)*
Ketua I: Andi Januar Jaury Dharwis (Demokrat). (*)
-
Partai Gerindra Target Lima Kursi di DPRD Parepare
-
Gerindra Selayar Mantapkan Struktur Pemenangan Dukung Prabowo-Sandi
-
KIT Sulsel: Sandiaga Uno Fokus untuk Stabilkan Harga
-
Prabowo Culik Aktivis Saat Menjabat Danjen Kopassus? Gerindra Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Prabowo Dituding Menculik Saat Jadi Danjen Kopassus, Sebagian Korbannya Kini Jadi Kader Gerindra?