PSM Target Menang di Setiap Pertandingan Liga 1 Elite Pro Academy U-16

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-PSM Makassar akan memulai pertandingan perdananya di Liga 1 Elite Pro Academy U-16 menghadapi sesama tim asal Indonesia Timur, Persipura Jayapura. Kedua tim akan saling adu kekuatan, Minggu (23/9) di Stadion Bumi Moro, Surabaya.

PSM dan Persipura U-16 tergabung dalam grup C bersama Borneo FC, Perseru, Mitra Kukar dan Persebaya selaku tuan rumah seri pertama. Rencananya Liga 1 Elite Pro Academy U-16 ini akan berlangsung sebanyak empat seri.

Terkait dengan kesiapan tim, Asisten Pelatih PSM U-16, Erik, mengaku jika anak asuhnya sudah sangat siap. Selain terus menggenjot latihan dan ujicoba, PSM U-16 juga memiliki modal kepercayaan diri setelah keluar sebagai juara 3 Liga Pelajar Kemenpora 2018 lalu.

"Soal persiapan Ok, kita siap untuk berlaga," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2018).

Di seri pertama ini Erik tak memiliki target khusus. Hanya saja ia berharap tim yang ia asuh mampu bermain baik dan memperoleh kemenangan di setiap laga.

"Target pasti ada yakni ingin lolos ke babak selanjutnya, jadi kami membutuhkan kemenangan di setiap pertandingan," ungkapnya.

Tim PSM U-16 rencananya akan terbang ke Surabaya, Jumat (21/9). Sebanyak 22 pemain diikut sertakan pada seri pertama ini.(ian)

Jadwal Pertandingan PSM di Seri Pertama Liga 1 Pro Academy U-16

Minggu (23/9/2018), PSM vs Persipura

Senin (24/9/2018), PSM vs Persebaya

Rabu (26/9/2018), PSM vs Borneo FC

Jumat (28/9/2018), PSM vs Perseru

Sabtu (29/9/2018), PSM vs Mitra Kukar