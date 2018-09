Nginap di Hotel Syafira Selayar Dapat Diskon Kamar 10%

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi salah satu daerah favorit bagi para traveler lokal hingga Internasional.

Selayar punya sejuta pesona yang siap bikin Anda betah saat berwisata di sana. Nah, bagi anda berkunjung di Selayar, tentu mencari hotel yang ekonomis.

Hotel Syafira yang berlokasi di Jl Jend Sudirman No 21, Kecamatan Benteng, Selayar bisa jadi pilihan. Apalagi saat ini manajemen hotel memberikan diskon 10 persen.

Penanggung jawab Hotel Syafira, Yose Risal, Kamis (20/9/2018) menuturkan program diskon nginap berlaku untuk September.

"Hotel ini menyediakan 15 kamar, tentu akan disediakan sarapan pagi," ujarnya. Adapun daftar harga kamar, untuk VIP Room Rp 600 ribu, termasuk sarapan 2 orang, king size bed, LCd Tv 32 Inc (indihome), airconditionare, tea and coffe maker, bathup, shower, free WiFi.

Deluxe Room Rp 400 ribu, termasuk sarapan 2 orang, king size bed, LCd Tv 32 Inc (lokal and internasional chanel), airconditionare, tea and coffe maker, shower, free WiFi.

Superior Room Rp 350 ribu, termasuk sarapan 2 orang , king and twin bed, LCd Tv 32 Inc (lokal and internasional chanel) airconditionare, tea and coffe maker, shower, free WiFi.(*)