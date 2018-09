Juventus Taklukkan Valencia 2-0: Airmata di Sarang Kelelawar

TRIBUN-TIMUR.COM-- Tears come from the heart and not from the brain (Air mata datang dari hati dan bukan dari otak), kata pelukis Renaisans Italia, Leonardo da Vinci.

Maka dapatlah dimengerti mengapa Cristiano Ronaldo menitikkan airmata di matchday pertama Liga Champions musim 2018/2019.

Airmata itu datang dari hati yang pedih-peri, karena belum setengah jam bermain untuk Juventus pertama kali di kancah Liga Champions, tahu-tahu ia harus meninggalkan Estadio Mestalla, sarang kelelawar Valencia.

Wasit asal Jerman, Felix Brych, mengganjar Ronaldo dengan kartu merah akibat insiden “tabrakan” dengan pemain belakang Valencia, Jeison Murillo, di menit ke-29.

Keluarnya kartu merah setelah Ronaldo dan Murillo terlibat kontak fisik di dalam kotak penalti Valencia.

Ronaldo pantas bersedih, karena ia tak merasa melakukan pelanggaran. Ada yang menganggap bahwa kartu merah yang diterimanya lantaran Ronaldo memegang kepala Murillo saat dia terjatuh.

Dan konon wasit Brynch tak melihat langsung kejadiannya. Kepedihan CR7 beralasan karena kehadiran kartu merah itu mencoreng reputasinya yang telah menjalani lebih dari 150 penampilan di Liga Champions tanpa cela.

Betapa ironisnya. Padahal Ronaldo sukses mencetak dua gol perdananya bersama La Vecchia Signora di kompetisi Serie A Italia.

Juventus memang membawa pulang kemenangan 2-0 dari perjalanan tandang ke Valencia, namun tanpa Ronaldo di laga berikutnya.

“If you need to cry you should cry (jika Anda perlu menangis, maka menangislah,” ujar Maira Kalman, ilustrator, penulis, seniman, dan perancang Amerika. Maka Ronaldo dengan langkah gontai meninggalkan rerumputan Estadio Mestalla dengan linangan airmata sampai ke ruang ganti.