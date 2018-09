Ini Fitur Unggulan New Honda CRF150L, Harganya di Makassar?

New Honda CRF150L

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan varian warna baru Extreme Black pada New Honda CRF150L untuk melengkapi pilihan terbaru para pecinta motor on-off sport dalam berpetualang menaklukkan tantangan di segala medan.

Honda CRF150L dengan konsep “Take You to Off Fun Ride” hadir melalui penyematan desain dan fitur unggulan dilengkapi dengan mesin yang nyaman digunakan untuk berkendara di jalan raya dan menaklukan berbagai rintangan.

Kepala Wilayah Astra Motor Makassar Thamsir Sutrisno dalam rilisnya, Kamis (20/9/2018) menuturkan, dengan varian dan pilihan warna baru Honda CRF150L yang hadir lebih tangguh serta konsep yang menyenangkan bisa menjadi kebanggaan pecinta motor on-off road Honda di Sulselbartra dan Ambon

“Konsep dan desain yang menyenangkan, New Honda CRF150 sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sulawesi yang memiliki kekhasan dalam memilih sepeda motor. Kami yakin dengan mesin tangguh khas Honda dan dengan segala fiturnya, New Honda CRF150 menjadi pilihan tepat bagi pecinta motor on-off road," katanya.

Ketangguhan Honda CRF150L dicapai berkat penyematan mesin 150cc SOHC PGM-FI berperforma tinggi, fitur terbaik seperti suspensi Inverted Front Fork berdiameter besar, ban dual purpose dan velg ukuran besar, serta Wavy Disc Brake yang mendukung kemampuan jelajah optimal dengan nyaman dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan.

Desain motocross sesungguhnya terinspirasi dari model CRF untuk kompetisi. Model ini hadir dengan konsep compact Headlight yang membentuk sudut tajam yang memperkuat kesan fearless menaklukan setiap medan.

Motor ini juga memiliki Taillight dengan desain lampu tajam, sporty dan compact yang memberikan kesan agresif. Digital Panel Meter berukurancompact namun menghadirkan informasi berkendara akurat dan mudah terbaca.

Model on-off sport Honda ini menghasilkan tenaga maksimum sebesar 9,51 kW (12,91 PS) / 8.000 rpm dan torsi maksimum yakni 12,43 Nm (1,27 kgf.m) / 6.500 rpm.

Performa mesin menawarkan torsi yang menjanjikan pada putaran bawah, namun juga sangat irit konsumsi bahan bakar mencapai 39,3 km/liter melalui metode pengetesan EURO 3 dengan menggunakan metode pengetesan ECE R40.

Honda CRF150L dilengkapi dengan suspensi Showa yakni Long Travel Inverted Front Fork dengan suspensi inverted terbesar di kelasnya berukuran diameter pipa 37mm dan panjangstroke 225mm, dengan tampilan menjadi semakin gagah dan berkelas dengan adanya gold color anodize pada tabung suspensi.

Suspensi belakang dilengkapi dengan sistem Pro-link untuk memberikan jarak main (Travel Axle) 207mm untuk pengendalian terbaik dan stabil di berbagai kondisi jalan.

Model ini juga dilengkapi dengan alumunium wheel yang ringan dan kekuatan optimal, ban dan velg yang besar, 21” Front Tire dan 18” Rear Tire, serta ban dual purpose yang dapat diandalkan siap berpetualang di segala medan. Dengan Wavy Disc Brake, Honda CRF150L menghadirkan pengereman optimal melalui penyematan rem cakram depan wavy 240mm dan belakang 220mm yang lebih besar di kelasnya.

"New Honda CRF150L dengan varian warna Extreme Black dan Extreme Red dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) Makassar Rp33,6 juta," kata Thamsir. (*)