BTPN Mitra Bisnis Solusi Keuangan Layanan untuk UKM

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menggelar Entrepreneur Networking Forum, dengan tema Outlook Ekonomi 2019: Peluang UMKM di Era Digital dan Tantangan Tahun Politik di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Kamis (20/9/2018).

Diskusi menghadirkan pembicara Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara dan Wakil Direktur Utama BTPN Ongki Wanadjati Dana.

Diskusi mengupas tentang berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2019 yang merupakan tahun politik serta di era perkembangan teknologi digital.

Wakil Direktur Utama BTPN Ongki Wanadjati Dana menuturkan, salah satu inovasi yang dilakukan BTPN dalam mendorong UMKM di dunia digital ini adalah menghadirkan BTPN Mitra Bisnis.

Yaitu unit usaha yang dirancang khusus untuk melayani berbagai kebutuhan dari para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui solusi keuangan yang dapat diandalkan, pengembangan kapasitas usaha, dan pembukaan akses ke pasar yang lebih luas.

BTPN Mitra Bisnis hadir dengan berbagai produk dan layanan perbankan untuk kebutuhan usaha modal kerja dan investasi usaha nasabah. Selain pembiayaan, BTPN Mitra Bisnis juga hadir dengan dukungan solusi nonkeuangan untuk membantu nasabah mengembangkan kapasitasnya dalam menjalankan usaha yang termasuk dalam Program Daya.

Program Daya merupakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur dari BTPN untuk meningkatkan kapasitas nasabah.

Untuk mendukung proses bisnis yang berorientasi pada kebutuhan serta kenyamanan nasabah, BTPN Mitra Bisnis juga memanfaatkan platform digital.

Sejak April 2018, BTPN Mitra Bisnis memperkenalkan platform digital berbasis web (web-based) yang disebut AksesBisnis @BTPN (Akses Bisnis).

Melalui Akses Bisnis, nasabah BTPN Mitra Bisnis dapat melakukan transaksi di mana pun dan kapan pun melalui browser pada masing-masing komputer atau laptop nasabah.

“Akses Bisnis merupakan bentuk layanan nasabah untuk bertransaksi dengan nilai limit lebih besar secara digital tanpa harus melalui kantor cabang. Platform digital ini diharapkan dapat membantu mitra pelaku UKM mengembangkan usaha mereka lebih efektif dan pada gilirannya mereka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ongki. (*)