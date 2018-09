2019, Ekonomi Sulsel Diprediksi Tumbuh 7 %

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menggelar Entrepreneur Networking Forum, dengan tema Outlook Ekonomi 2019: Peluang UMKM di Era Digital dan Tantangan Tahun Politik di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Kamis (20/9/2018).

Hadir, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira. Dalam penjelasnnya ia memperkirakan perekonomian Indonesia di 2019 akan tumbuh sekitar 5,2 persen.

Sektor logistik, transportasi, konstruksi, dan perdagangan akan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Permintaan di negara maju sebenarnya cukup solid, hanya saja pelaku usaha diminta untuk mencermati efek perang dagang dan fluktuasi kurs rupiah akibat perubahan dinamika global,” tambahnya.

Sementara perekonomian Sulsel diproyeksi tumbuh sebesar 7,5% pada 2019.

Pertumbuhan ekonomi Sulsel dalam lima tahun terakhir selalu berada di atas rata-rata ekonomi nasional yang sebesar 5% (yoy).

Ini menunjukkan daya tahan ekonomi Sulsel cukup baik di tengah dinamika kondisi ekonomi domestik maupun global.

Selain itu, Bhima juga optimistis di tengah era digital dan tantangan tahun politik, sektor UMKM dapat tumbuh lebih tinggi. Adanya platform perdagangan digital atau e-commerce turut membantu pemasaran produk-produk UMKM.

Sedangkan adanya transportasi online juga memudahkan proses distribusi UMKM hingga ke level daerah mulai dari antar makanan hingga jual beli barang sekarang makin cepat dan murah.

“Jadi kita harus memandang ekonomi di 2019 dengan rasa optimistis. Event politik justru membawa banyak peluang bisnis, yang terpenting terus inovatif dan jeli membaca situasi, ” pungkasnya.(aly)