UIN Alauddin Kirim 6 Dosen ke AICIS Palu

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, mengirimkan delegasinya ke Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) di Palu Sulawesi Tengah, 17-20 September 2018.

Dosen-dosen terpilih tersebut didapuk menjadi Host, Panelis, Chair dan makalah terseleksi pada AICIS kali ini.

Sekitar 1.700 cendikiawan muslim dari 23 negara menghadiri Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) ke-18 membicarakan adanya gap antara teks -teks Islam dengan praktek di lapangan.

"AICIS adalah perhelatan akbar para Ilmuwan di kalangan akademisi perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta yang bergengsi dan kompetitif dengan banyaknya submitter para akademisi dan researcher dari dalam dan luar negeri," kata Kepala Humas UIN Alauddin Ismi Sabari, Rabu (19/9/2018) malam.

Baca: UEF UIN Makassar Kini Dipimpin Mahasiswi Cantik Ini

AICIS ke-18 dipusatkan di IAIN Palu, mengambil tema Islam di Asia Tenggara dan Dunia Global; Teks, Pengetahuan dan Praktik. Setidaknya ada 360 makalah yang akan dipresentasikan dari 1.500 makalah yang diajukan peserta konferensi dalam dan luar negeri.

Salah satu sesi agenda AICIS yaitu pemutaran film Inspiring Movie Melawan Takdir yang merupakan film yang diangkat dari kisah nyata perjuangan hidup Prof Hamdan Juhannis.

Selain itu, turut hadir Rektor UIN Alauddin Prof Musafir Pababari, Wakil Rektor 1 Prof Mardan dan Wakil Rektor 2 Prof Lomba Sultan, serta beberapa Professor dan Dosen UIN Alauddin juga hadir sebagai participant AICIS kali ini.

Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin membuka secara resmi kegiatan The 18th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2018, di Hotel Mercure Palu.

Berikut list nama dosen delegasi UIN Alauddin Makassar

1. Prof. H. Hamdan Juhannnis, M.A., Ph,D. (Host onstage Discussion 2 – The Role of Religious Institution in Combating Radicalism)

2. Wahyudin Halim, M.A., Ph,D. (Chair dan Panelis) – The Formation of Local Islamic Identity, Agency and The Changing Perception of Muslim on Power, Religion and Gender Relations in Indonesia.

3. Dr. Wasilah, ST., MT. (Chair) - Islamic Education, Culture and Knowledge Production

4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. (Chair) – Halal Industry as an Emerging Issue in Indonesia

5. Dr. Rosmah Tami, M.Sc (Hons), M.A. (Chair) – Mobility and Diaspora Communities and Trends and Developments.

6. Dr. Mardia Said (Chair) – Islamic Education and Local Culture.(*)