Launching New Honda CBR150R StreetFire di Palopo, Astra Motor Bakal Hadirkan Dua Penyanyi

PT Astra Honda Motor (AHM) terus berinovasi dengan menghadirkan New Honda CB150R StreetFire yang semakin gagah dan agresif.

Laporan Wartawan TribunPalopo.com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Astra Motor sebagai diler utama sepeda motor Honda untuk wilayah Sulselbartra dan Ambon akan menghadirkan dua penyanyi di City Market, Jl Ratulangi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/9/2018).

Itu dalam rangka peluncuran New Honda CBR150R StreetFire. Dua penyanyi asal Sulsel yang didatangkan adalah Lobow dan Rijja Abbas. Penyanyi yang terkenal dengan lagu Salah dan Butiran Debu itu siap menghibur masyarakat Palopo dengan berbagai lagu hitsnya.

Kepala Wilayah Astra Motor, Thamsir Sutrisno mengatakan untuk menambah keintiman acara, astra motor memberikan kesempatan meet and greet bersama Lobow dan Rijja bagi 20 konsumen Honda beruntung.

Baca: Pekan Ini, New Honda CB150R StreetFire Mengaspal di Palopo

Baca: New Honda CB150R StreetFire Tampil Gagah, Begini Keunggulannya

"Dua penyanyi itu akan membawakan beberapa lagu favorit. Ada juga lagu yang lagi hits saat ini," katanya.

Selain itu, ada juga arena test ride disiapkan untuk pengunjung yang ingin merasakan kenyamanan dan gagahnya berkendara menggunakan New Honda CB150R StreeFfire.

Bagi pengunjung yang menggunakan sepeda motor Honda, Astra motor juga menghadirkan servis murah.

"Berbagai kegiatan menarik seperti lomba mobile legends, PS4, Games seru, akan meramaikan acara launching New Honda CB150R StreetFire di City Market Palopo ini," tuturnya.

New Honda CB150R StreetFire Special Edition hadir dengan 3 warna yakni Honda Racing Red, warna baru Fury Mat Red dan Raptor Mat Black yang dipasarkan dengan harga OTR Palopo Rp 29 juta.

Sementara itu New Honda CB150R StreetFire tipe Standard hadir dengan dua warna yaitu Wild Black dan Macho Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Palopo Rp 27 juta.(*)