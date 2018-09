Hotel Aerotel Smile Tawarkan Paket Tahun Baru, Segini Tarifnya

Aerotel Smile yang terletak di kawasan pantai Losari Makassar, Jl Muchtar Lutfi No 38.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Aerotel Smile diam-diam telah memasarkan paket tahun baru untuk akhir tahun 2018.

GM Aerotel Smile, Sunarti Anwar via pesan WhatsApp, Rabu (19/9/2018) menuturkan, manajemen menawarkan early bird New Year 2019 dengan harga paket Rp 750 ribu nett per malam.

"Penawaran ini kita mulai duluan, coba-coba saja. Tapi Alhamdulillah sudah dapat 19 kamar yang di booking," katanya.

Paket limited room buat pemanasan ini memberi banyak benefit. Mulai dari included breakfast untuk dua orang, free parking, hingga free acces wifi.

"Program dengan harga tersebut kita buka hingga 31 Oktober 2018. Untuk stay periode Desember 2018," ujarnya. (aly)