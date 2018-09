Catatan Bola Jubir Wapres JK dari Liverpool: 'You’ll Never Walk Alone' Bukan Sekadar Lagu

LAPORAN Husain Abdullah, (juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla)





TRIBUN-TIMUR.COM - BUKAN judul lagu, Stadion Anfield, Liverpool, You’ll Never Walk Alone, adalah suasana dan semangat manusianya.

Sejak dari London, ibu kota Inggris, semangat dan suasana kebersamaan mulai terasa.

Menyaksikan langsung laga perdana Grup C, babak penyisihan Liga Champion 2018/2019 antara Liverpool versus Paris Saint German, sudah saya agendakan sejak Juni 2018.

Saya jadi solo traveler ke Anfield.

Namun, sebelum tiba di kota Liverpool setelah menempuh perjalanan kereta 2 jam 20 menit dari London, kesendirian itu sudah berganti kebersamaan.

Husain Abdullah di Liverpool (Handover/Husain Abdullah)

Suasana di Anfild, Stadion Livepool jelang lawan PSG (Handover/Husain Abdullah)

Meski tak mengenakan atribut The Reds, di kabin bus, saya merasa tak sendiri.

Hampir semua penumpang adalah pendukung fanatik Mohamad Salah dan kawan kawan.

Coaching bus langsung kosong saat tiba di Anfield Road.

In Anfield, we walk together. Selalu merasa bersama.

Kebersamaan itu kian emosional di injury time, saat The Reds unggul 3-2 setelah striker PSG, Mbappe, menyamakan kedudukan 2-2 di menit 83.

Gol Fermino di menit 91, membuat tribun berdiri terbesar di dunia, The Spion Kop Anfield, kembali bergemuruh. Lagu yang dipopulerkan Gerry and The Peaceman kembali melantun.