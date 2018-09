Ada Kembang Gula Unik di Trans Studio Mall, Segini Harganya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mom & Kiddie Fair bakal hadir hingga Minggu (23/9/2018) di Atrium Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Mom & Kiddie Fair disiapkan untuk memudahkan para orang ua menemukan berbagai kebutuhan parenting, khususnya kebutuhan Ibu dan Anak.

Marcomm Manager TSM Makassar, Catharina Intan menuturkan, ada 12 peserta Mom & Kiddie Fair TSM Makassar yang menawarkan berbagai kebutuhan ibu dan anak.

"Ada Little Jack, English First, Arva School of Fashion, Millenium Babies & Kids, Geby Ballon, Justme Fashion, Belli to Baby, Candy Factory, Audrey Baby Shop, Myzayan Baby & Kids, Cleounni, dan Yourmekap.id," sebutnya.

Tidak hanya itu, Mom & Kiddie Fair menghadirkan serangkaian event spesial lain.

Di antaranya talkshow, Kids Show Dance & Balerina, Fun Art & Craft Learning, serta Kids Face Painting Booth.

"Salah satu tenant unik yakni Candy Factory. UMKM asal dari Medan ini menjajakan beberapa kembang gula yang unik dengan bentuk yang belum pernah dilihat sebelumnya," katanya.

Owner Candy Factory, Anto menuturkan, untuk harga dibanderol mulai Rp 45 ribu-Rp 50 ribu.

"Tergantung kesulitan bahan pembuatan gula pasir dan pewarna kue, jadi aman untuk anak kecil," katanya.(aly)