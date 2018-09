SALE Kalla Toyota Gowa Bekukan Transaksi Rp 3 Miliar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Gelaran kemudahan memiliki Toyota dengan tajuk Semarak SALE Kalla Toyota Cabang Gowa resmi berakhir.

Kegiatan itu berlangsung selama tiga hari di dealer resmi Kalla Toyota Cabang Sungguminasa Gowa-Poros Limbung-Takalar.

Kegiatan ini berlangsung meriah dan semarak.

“Inilah wujud apresiasi Kalla Toyota terhadap pelanggan dengan spirit memberikan rasa aman, nyaman dan mudah dalam mendapatkan informasi,” ungkap Abdul Wahab, Marketing & Customer First Division Head Kalla Toyota.

Selama tiga hari, Kalla Toyota Gowa berhasil membukukan penjualan dengan total transaksi sebesar Rp 3.342.500.000.

Kontribusi transaksi All New Rush mendominasi 30,8 persen disusul dengan All New Calya, Grand New Avanza dan New Kijang Innova.

Ratusan pemilik kendaraan baik Toyota maupun non Toyota menikmati fasilitas cuci mobil secara gratis dan 50 unit Toyota memeriksakan kondisi dan AC kendaraannya secara Cuma-Cuma di Semarak SALE kali ini.

PKK Kabupaten Gowa turut meramaikan dengan mengikuti berbagai perlombaan seperti lomba masak yang dimenangkan oleh Kecamatan Bajeng, lomba senam Tobelo oleh Kecamatan Pattallassang.

Lalu festival dangdut diraih oleh Kecamatan Parangloe. Adapun pemenang lomba yel-yel terbaik diberikan kepada Kecamatan Bajeng yang menambah keseruan acara.

Kegiatan ini disambut dengan antusias dan kesan positif oleh pelanggan, dibuktikan dengan gelaran yang berjalan lancar dan pelanggan puas atas pelayanan Kalla Toyota.

Kerjasama yang terjalin antara pemerintah Kabupaten Gowa dan Kalla Toyota juga merupakan bentuk dukungan untuk meningkatkan jalinan hubungan baik di sektor otomotif daerah.

"Kami akan terus berkomitmen memberikan pelayanan prima kedepannya," kata Awaluddin Mustafa, Kepala Cabang Kalla Toyota Gowa melalui rilis ke Tribun Timur, Selasa (18/9/2018).(*)