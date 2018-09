Pekan Ini, New Honda CB150R StreetFire Mengaspal di Palopo

PT Astra Honda Motor (AHM) terus berinovasi dengan menghadirkan New Honda CB150R StreetFire yang semakin gagah dan agresif.

Laporan Wartawan TribunPalopo.com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Astra Motor sebagai diler utama sepeda motor Honda wilayah Sulselbartra dan Ambon akan mengenalkan produk terbarunya di Kota Palopo pada Sabtu (22/9/2018).

Produk terbaru itu adalah New Honda CB150R StreetFire dengan penyegaran desain dan fitur yang semakin gagah.

Kepala Wilayah Astra Motor Area Sulselbartra dan Ambon, Thamsir Sutrisno mengatakan, New Honda CB150R StreetFire menghadirkan kenyamanan berkendara yang sesuai dengan harapan pecinta motor naked sport Hondaserta meningkatkan kenyamanan berkendara sesuai harapan pecinta motor naked sport.

Selain itu, motor sport terbaru Honda ini pun disematkan posisi stang baru yang membuat posisi berkendara semakin nyaman.

Bagi pecinta New Honda CB150R StreetFire tipe Special Edition (SE), AHM memberikan sentuhan berbeda yang lebih maskulin melalui desain undercowl baru untuk menyempurnakan aerodinamik dan performa.

"Tampilan tipe SE pun semakin gagah berkat penyematan warna baru Fury Mat Red dan Raptor Mat Black yang hadir dengan desain karakter garis yang menunjukan kecepatan dan kelincahan. Pada tipe standar, AHM juga memberikan penyegaran grafis dengan stripe merah pada warna Macho Black dan stripe kuning pada warna Wild Black yang membuat model ini semakin sporti," katanya.

Thamsir juga mengucapkan rasa apresiasi setinggi-tingginya untuk kepercayaan pecinta CB150R StreetFire yang menjadikan motor naked sport andalan Honda ini sebagai partner berkendara sehingga menjadikannya motor sport terlaris di Indonesia.

New Honda CB150R StreetFire Special Edition hadir dengan tiga warna yakni Honda Racing Red, warna baru Fury Mat Red dan Raptor Mat Black yang dipasarkan dengan harga OTR Palopo Rp 29 juta.

Sementara itu New Honda CB150R StreetFire tipe Standard hadir dengan dua warna yaitu Wild Black dan Macho Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Palopo Rp 27 juta.(*)