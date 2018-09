Mahasiswa Teknik Unhas Bahas Revolusi Industri 4.0

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA-Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Unhas menggelar kegiatan Creativepreneur di Lecture Theater, CSA Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Gowa, Selasa (17/9/2018).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan sejumlah pembicara yang membahas tentang kewirausahaan.

Yakni Ahmad Akil sebagai Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. S.Ariyani sebagai General Manager of Makassar Digital Valley.

Adi Saifullah Putra yang merupakan Founder PT Mall Sampah Indonesia dan pembicara yang terakhir adalah Iskandar Cita yang selaku Owner Kampoeng Merdeka.

Ahmad Akil yang membahas tentang “Revolusi Industri 4.0”, mengungkapkan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam hal menghadapi revolusi industri.

"Salah satu yang harus kita lakukan adalah meningkatkan SDM untuk masuk dalam 10 besar ekonomi terbesar didunia," ujarnya.

Untuk itu, sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era Industry 4.0.

Adapun lima teknologi utama yang menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human–Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing.

Kemudian Adi Saifullah Putra tentang Change the World with Your Social Business.