VIDEO: Polres Palopo Rilis Hasil Operasi Sikat Lipu 2018

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Polres Palopo merilis hasil tangkapan operasi sikat lipu yang berjalan sejak 29 Agustus hingga 17 September 2018.

Dalam press release yang dilakukan di Mapolres Palopo, Jl Opu To Sappaile, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Senin (17/9/2018), Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Ardy Yusuf mengatakan, pihak berhasil mengamankan 18 pelaku.

Dimana, 15 di antaranya Non TO (bukan target) sedangkan 3 orang masuk TO operasi sikat lipu.

Lalu 18 pelaku yang diamankan, 14 orang terlibat kasus Pencurian dan Pemberatan (Curat), 2 orang masuk Pencurian dan Kekerasan (Curas) dan kasus aniaya 2 orang.

"Dari 18 pelaku yang sudah kita amankan, tiga pelaku TO sudah dikirim ke Lapas Palopo. Sedang 15 pelaku lainnya termasuk 5 orang yang dibawah umur menunggu P21 dari kejaksaan,"katanya.

Ardy Yusuf menambahkan, penyidik Polres Palopo juga telah menyelesaikan berkas tahap dua dari beberapa pelaku itu.

"Ada lima berkas dari 18 kasus ini berkasnya sudah tahap dua," ucap Ardy Yusuf.

Dari 18 pelaku itu Polres Palopo juga mengamankan beberapa barang bukti hasil curian berupa dua unit sepeda motor, lima handphone dan dua tas hasil jambret.