Segini Harga Emas di Butik PT Antam Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga emas batangan di unit pengolahan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam di Makassar pada perdagangan Senin (17/9/2018) berada di posisi Rp 663 ribu per gram.

Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam hari ini berada di posisi Rp 569 ribu per gram.

Butik Emas Logam Mulia Makassar PT Antam (Persero) Tbk di Jl Sam Ratulangi No. 60 Makassar (Depan Mall Ratu Indah, Samping Toko Agung).

Berikut harga emas batangan Antam di Makassar berdasarkan data di laman logammulia.com:

*Emas Batangan :*

0,5 gr : Rp 359.500

1 gr : Rp 663.000

2 gr. : Rp 1.277.000

3 gr : Rp 1.898.000

5 gr : Rp 3.139.000 (Sold Out)

10 gr : Rp 6.187.000

25 gr : Rp 15.303.000

50 gr : Rp 30.441.000

100 gr : Rp 60.732.000

250 gr : Rp 151.518.000 (Sold Out)

500 gr : Rp 302.756.000 (Sold Out)

1000gr : Rp 604.307.000 (Sold Out)

*Kemasan Batik Seri 2

10gr : Rp 6.790.000

20gr : Rp 13.028.000

*Harga BRANKAS Personal Rp 602.000

Harga BRANKAS Corporate Rp.601.600

*Harga Beli Kembali Emas Batangan (Buyback) Rp 569.000*

Harga Beli Kembali Emas BRANKAS RP 571.000.(*)