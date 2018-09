Komunitas Navy Runners Makassar Berpartisipasi di Run To Give 2018 Four Points

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komunitas Navy Runners Makassar Turut Berpartisipasi Di Lomba Lari Run To Give 2018 yang diadakan oleh Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (16/9/2018).

Ajang ini diikuti kurang lebih 700 pelari dari seluruh wilayah sulawesi dan sekitarnya dengan menempuh jarak sepanjang 8 Kilometer dengan melalui jalur yaitu Jl Andi Djemma (Pelataran Parkir Hotel Four Points by Sheraton Makassar) ke arah Jl. AP Pettarani lalu ke Jl. Hertasning dan kembali finish di Jl. Andi Djemma (Pelataran Parkir Hotel Four Points by Sheraton Makassar).

Adapun nama-nama para pelari dari Navy Runners Lantamal VI yang berhasil masuk ke dalam 10 besar yaitu Soni berhasil finish di urutan ke 5, Marciano finish ke 6, Laode finish ke 8 dan Ikhsan finish ke 10.

Para pelari ini berkesempatan mendapatkan hadiah doorprize berupa handphone, voucher hotel, voucher liburan berupa tiket pesawat dan voucher pemeriksaan kesehatan.

Dalam ajang ini hadir pula Kadisfaslanal Laksamana Pertama TNI Puguh Santoso beserta Asrena Danlantamal VI Letkol Laut (P) Agustinus Djoko Priyanto, Aslog Danlantamal VI dan Dansatrol Lantamal VI Kolonel Laut (P) Bayu Trikuncoro turut mengikuti lomba tersebut.

"Semoga event seperti ini terus digelar tiap weekend, tidak lain menggerakkan gaya hidup sehat," kata Puguh Santoso. (*)