Indonesia Dukung Hak Petani dan Lindungi Industri

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Indonesia menghadiri First Meeting of the Ad Hoc Technical Experts Group on Farmers’ Rights di Roma, Itali yang berlangsung pada 11-14 September 2018.

Kegiatan ini diselenggarakan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (ITPGRFA) bersama Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO) guna mempercepat pelaksanaan berbagai kesepakatan internasional tentang tentang Sumberdaya Genetik Tanaman (SDG).

Terutama yang terkait dengan hak petani atau farmers’ rights.

Salah satu expert yang diundang mewakili kawasan Asia Pasifik dalam kegiatan ini adalah Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan), Erizal Jamal.

Erizal Jamal menjelaskan, kesepakatan Internasional tentang SDG untuk pangan dan pertanian telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 4 tahun 2006.

Selain itu, guna mengembangkannya agar kemandirian pangan tercapai sehingga kesejahteraan petani terwujud.

“Pada artikel ke 9 kesepakatan, menyebutkan bahwa negara diminta untuk menjaga kearifan lokal yang sejalan dengan upaya pelestarian SDG. Negara juga diharapkan menjamin hak petani dalam pemanfaatan hasil pengembangan SDG, dalam bentuk pembagian keuntungan dari hasil pengembangannya,” ujar pria yang akrab disapa Erizal di Jakarta, Senin (17/9/2019).

Menurutnya, untuk merealisasikan kesepakatan ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa hal.

Antara lain dengan di keluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012, yang mengamandemen Undang-undang No 12 tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Melalui amandemen ini negara memberikan hak kepada perorangan petani kecil untuk dapat melakukan pencarian dan pengumpulan SDG, tanpa harus izin pemerintah serta mengedarkan varietas hasil pemuliaan petani dalam lingkungan terbatas tanpa proses pelepasan oleh Pemerintah.