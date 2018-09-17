Gubernur Prof NA Silaturahmi di UMI Pagi Ini
Adapun agenda kunjungannya yaitu silaturahmu dengan Rektor UMI Prof Basri Modding, civitas akademika UMI.
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Ketua Yayasan Wakaf UMI Mokhtar Noer Jaya (kiri), Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah dan Rektor UMI Prof Basri Modding
Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah, berkunjung ke pimpinan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Senin (17/9/2018).
Pukul 09.00 pagi, rombongan Prof Nurdin tiba di menara UMI lantai 9. Ia disambut Rektor UMI Prof Basri Modding bersama para wakilnya.
Tidak langsung ke ruangan pertemuan, Prof Nurdin diajak ngopi di ruang rektor.
Sementara para pimpinan lembaga dan dekan se-UMI menunggu di ruang pertemuan
Adapun agenda kunjungannya yaitu silaturahmu dengan Rektor UMI Prof Basri Modding, civitas akademika UMI. Hadir juga Ketua Yayasan Wakaf UMI Mokhtar Noer Jaya. (*)
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Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Nurul Adha Islamiah
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