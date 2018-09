Ini Pemenang Run To Give 2018 Four Points by Sheraton Makassar

Pemenang Run To Give Four Points by Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Enam pelari berhasil menyentuh garis finish tercepat pada Run To Give 2018 Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (16/9/2018).

Untuk kategori laki-laki ada Syamsuddin Massa juara 1, Hasan Aden juara 2 dan Ridwan juara 3.

Sedangkan untuk kategori perempuan ada Fitri juara 1, Hasnida juara 2 dan Sri Purnama Yanti juara 3.

Para pelarian ini berhasil mencatatkan waktu tercepat di masing-masing kategori yang menempuh jarak 8 kilometer (Km).

Jalur yang ditempuh ialah Jl Andi Djemma (Pelataran Parkir Hotel Four Points by Sheraton Makassar) ke arah Jl AP Pettarani lalu ke Jl Hertasning dan kembali finish di Jl Andi Djemma (Pelataran Parkir Hotel Four Points by Sheraton Makassar).

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pelari tercepat tersebut, General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana mengalungkan medali secara langsung dan menyerah hadiah.

Dimana hadiah diberikan kepada masing-masing pemenang ialah uang tunai, voucher nginap, voucher gym dari higar dan voucher pemeriksaan kesehatan dari prodia.

Selain untuk pemenang, peserta lain juga berkesempatan mendapatkan hadiah doorprize berupa handphone, voucher hotel, voucher liburan berupa tiket pesawat dan voucher pemeriksaan kesehatan.(*)