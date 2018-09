Peserta Run To Give Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (16/9/2018)

Idris Manggabarani Lepas Peserta Run To Give Four Points by Sheraton

hasrul rusdi

7:57 AM (1 minute ago)

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Owner IMB Group, Idris Manggabarani melepas ribuan peserta Run To Give Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (16/9/2018).

Kegiatan amal ini berlangsung dari pukul 06.00 Wita yang start dan finish di Pelataran Parkir Hotel Four Points by Sheraton Makassar di Jl Andi Djemma.

Jalur yang ditempuh ialah Jl Andi Djemma (Hotel Four Points) ke arah Jl AP Pettarani lalu ke Jl Hertasning dan kembali finish di Jl Andi Djemma (Hotel Four Points).

Event Run To Give Four Points by Sheraton Makassar (Muh Abdiwan/Tribun)

Dimana peserta menempuh jarak 8 kilometer (KM) dan sepanjang rute disiapkan tiga titik pembagian air, ambulance, di samping itu terdapat booth BKKM dan booth Prodia.

Kegiatan ini sekaligus moment mengumpulkan donasi untuk Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dan korban gemba di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana mengatakan, event ini merupakan event yang rutin dilakukan serentak di seluruh jaringan hotel Marriott Internasional.

Dimana setiap peserta dikenakan biaya registrasi sebesar Rp 200 ribu per orang sudah dapat thisrt, medali, snack, dan bag.(*)