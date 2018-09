Idris Manggabarani: Alhamdulillah Semua Peserta Menyentuh Garis Finish

Idris Manggabarani dan Peserta Run To Give Four Points by Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Run To Give 2018 Four Points by Sheraton Makassar berjalan lancar dan sukses, semua peserta berhasil menyentuh garis finish, Minggu (16/9/2018).

"Alhamdulillah dari 1000 an peserta yang star semua berhasil menyentuh garis finish kembali di Four Points," kata Owner IMB Group, Idris Manggabarani.

Idris Manggabarani menambahkan, meski ada beberapa peserta yang harus diantar menggunakan kendaraan agar sampai di garis finish karena kelelahan.

"Intinya semuanya sampai di garis finish meski ada yang diantar panitia. Intinya jangan dipaksakan," kata Idris Manggabarani saat menyambut peserta yang telah finish di Pelataran Parkir Four Points.

Ia pun berharap tahun depan kegiatan Run To Give akan lebih besar dan lebih meriah lagi karena hasil dari kegiatan tersebut didonasikan untuk mereka yang membutuhkan.

Dimana Run To Give tahun 2018 hasilnya didonasikan untuk penderita katarak melalui Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dan korban gemba di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jalur yang ditempuh ialah Jl Andi Djemma (Hotel Four Points) ke arah Jl AP Pettarani lalu ke Jl Hertasning dan kembali finish di Jl Andi Djemma (Hotel Four Points).

Peserta menempuh jarak 8 kilometer (KM) dan sepanjang rute disiapkan tiga titik pembagian air, ambulance, di samping itu terdapat booth BKKM dan booth Prodia.(*)