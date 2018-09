Ada Diskon 50 Persen di Manzone MaRI Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober 2018, Manzone menawarkan berbagai promo spesial untuk pengunjung setia Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar.

Manzone merupakan brand fashion khusus untuk pria yang menawarkan berbagai produk mulai dari celana, kemeja, jaket hingga ikat pinggang.

Dimana harga per lembar dari produk yang ditawarkan dibanderol dengan harga mulai Rp 149 ribu hingga Rp 399 ribu.

Area Showroom Head Manzone, Johnly Lambenaung mengatakan, saat ini ada promo diskon 50 persen dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional.

"Promo diskon 50 persen for Second Purchase khusus untuk produk batik new arrival dari Manzone. Berlangsung hingga 9 Oktober mendatang," katanya, Minggu (16/9/2018).

Sedangkan untuk beberapa produk lainnya ada juga penawaran menarik dengan promo pay 1 get 2 yang berlangsung hingga 30 September 2018.

Sejak hadir di Mal Ratu Indah pada tahun 2012, Manzone telah menghadirkan berbagai produk-produk unggulan yang banyak diminati oleh kaum pria.

“Manzone akan terus mengembangkan produk-produk yang dapat menjawab kebutuhan fesyen pria dan menghadirkan lebih banyak store termasuk di Nipah Mall nantinya,” tuturnya.(*)