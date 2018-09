5 Fakta Reza Arap, Tutup Akun Youtube Saat 2 Juta Subscribers hingga Deddy Corbuzier Turun Tangan

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar mengejutkan datang dari seorang youtuber yang sukses dikenal sebagai youtuber gaming, Reza Oktovian atau yang dikenal dengan Arap.

Di saat youtuber lainnya berlomba-lomba mendapatkan banyak subscriber, Reza "Arap" Oktovian yang sudah memiliki 2 juta subscribers secara mengejutkan menutup channelnya.

Sebelum dirinya menghapus akun YouTube-nya tersebut, Arap sempat mengunggah pernyataannya di Instastory .

"Hai, guys, what's up? Gue pengen ngobrol sama kalian karena gue udah lama banget nggak ngobrol. Terakhir kapan ya gue ngobrol, I don't know, pokoknya let's talk!"

"I love YouTube with all my heart, I love my channel so much, gue nggak akan duduk di sini dan memiliki semua barang di sini kalau tidak karena YouTube"

"Gue merasa bahwa diri gue sudah tidak dibutuhkan lagi di skena YouTube"

"Gue pikir ini sudah cukup untuk gue"

"Gue akan fokus terhadap kehidupan asli gue, kekasih gue, musik gue, gue rasa waktu gue telah selesai di YouTube. 7 tahun, bro, apa lagi?"

"Gue telah membuat keputusan yang besar, ini pertama kalinya gue membuat keputusan besar seperti ini. Gue telah berbicara dengan kekasih gue, dan dia menghormati keputusan gue"

"Gue akan beristirahat dari media sosial untuk beberapa waktu, nggak tau berapa lama, yang pasti gue mau istirahat, mau enjoy hidup gue dan enjoy uang gue!"

Foto Reza "Arap" Oktovian - Setelah 7 tahun berkarier di dunia YouTube, Reza Arap hapus channel YouTube-nya (Instagram/@rapyourbae)

