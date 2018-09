Pertanian on the Right Track: Ekspor Naik, Impor Turun

TRIBUN-TIMUR.COM-- Pembangunan pertanian saat ini sudah on the right track menuju kedaulatan pangan.

Ini terlihat dari ekspor komoditas pertanian yang semakin meningkat dan impor turun sehingga kurun waktu 2016-2017, neraca perdagangan sektor pertanian mencatat hasil positif yakni surplus USD 15,87 miliar.

Terhitung sejak Oktober 2014 hingga 2018 ini, Kementan di bawah komando Mentan Andi Amran Sulaiman telah berhasil menjadikan beberapa komoditas strategis swasembada.

Mulai tahun 2016 Kementan menghentikan total impor padi umum, cabai segar dan bawang merah serta impor jagung pakan turun 66 persen, namun di tahun 2017 impor jagung sudah tidak ada.

Karenanya, pada 2017 telah ekspor beras khusus sekitar 4 ribu ton, bawang merah 7.700 ton dan jagung ke beberapa negara.

Nilai ekspor pertanian 2017 sebesar USD 33,1 miliar naik 24 persen dibandingkan ekspor 2016 sebesar USD 26,7 miliar. Demikian pula impornya semakin menurun.

Peningkatan anggaran APBN 2014-2017 sebesar Rp 6,9 triliun telah dimanfaatkan secara fokus dan optimal, sehingga produksi padi 2014-2017 naik sebesar 10,5 juta ton GKG setara Rp Rp 42 triliun.

Naiknya produksi padi ini mampu mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia yang bertambah sejak 2014-2018 sebanyak 12,8 juta jiwa, buktinya 2016-2017 tidak impor beras umum.

Produksi 43 komoditas mengalami peningkatan, mencapai Rp 352 triliun, ini kan turut mensejahterakan perani.

Akan capaian ini, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian yang berhasil mendongkrak nilai ekspor komoditas pertanian hingga April tahun 2018. Hasil itu menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah 'on the track' dalam kinerjanya.