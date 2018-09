Daniel Mananta Punya Istri Cantik, tapi Pilih Rahasiakan Identitas dengan Sang Anak, Ini Alasannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Meski mendapat banyak keuntungan, bekerja sebagai seorang public figure terkadang cukup menyusahkan.

Pasalnya, setiap artis harus siap diekspos kegiatan hingga masalah pribadi.

Kendati ada artis yang justru ingin mengumbar masalah pribadi, hal berbeda dilakukan oleh presenter dan aktor, Daniel Mananta.

Menurutnya, meski ia adalah seorang artis dan dikenal banyak orang, bukan berarti kehidupan pribadinya harus dibagikan ke khalayak.

Pada acara talkshow Alvin & Friends yang ditayangkan melalui channel YouTube iNews, Daniel mengungkapkan alasan mengapa ia tak pernah mengungkap soal privasinya.

"Gua emang jarang banget ngomongin kehidupan pribadi gua. Gua punya kehidupan profesional, gua punya kehidupan pribadi."

"Di kehidupan profesional gua, gua akan sangat terlihat sempurna, Bro."

"Soalnya itu semua udah di... gua udah pake makeup misalnya, kulit gua nggak pernah berminyak misalnya di TV. Dibikin yang terbaik. Sempurna banget gitu," ujar Daniel.

"Ketika gua di atas panggung, everything is so perfect, you know. Karena memang sudah ada rundownnya."

"Semua memang harus perfect di TV, tapi di kehidupan pribadi gua, i am not perfect."