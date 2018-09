VIDEO: Pengusaha Ayam Petelur di Bulukumba Menjerit Harga Pakan Ternak Naik

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMPA - Peternak ayam petelur di sejumlah daerah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mengeluhkan dengan naiknya harga pakan.

Sejak naiknya harga dolah harga pakan di Bulukumba juga naik. Tidak hanya kosentra yang naik tetapi juga harga jagung untuk makanan ayam juga ikut naik.

"Kami sangat merasakan naiknya harga pakan sejak naiknya harga dolar. Harga jagung juga ikut naik. Padahal harga telur malah makin menurun," kata Hardi salah seorang pengusha ayam petelur di Bulukumba, Senin (14/9/2018).

Dia menyampaikan bahwa bukan hanya dirinya yang terancam gulung tikar tetapi juga pengusaha lainnya di Bulukumba turut merasakan demikian termasuk para pengusaha lainnya di Sulawesi Selatan.

Dijelaskan bahwa Harga pakan saat ini Rp 8000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp 7500 per kilogram, jagung Rp 4.500 per kilogram dari harga Rp 3000 per kilogram.

Sedang harga telur per raknya di lokasi kandang ayam saat ini Rp 35.000 per rak dari sebelumnya Rp 38 ribu per raknya. (*)