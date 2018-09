Toyota Kalla Alauddin Gelar Customer Gathering di Hotel Claro

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kalla Toyota Cabang Alauddin menggelar Customer Gathering di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (14/9/18) malam.

Acara ini dibalut dalam suasana romantis. Laiknya keluarga besar, karyawan Kalla Toyota serta para pelanggannya saling salim sapa dan mengikuti games yang dihadirkan panitia gathering.

View terbuka yang ada di Samalona Fool lantai 3, ex Hotel Clarion ini, atau tempat berlangsungnya customer gathering menambah kesempurnaan malam para pelanggan Kalla Toyota.

Kepala Cabang Kalla Toyota, Alimuddin Yusuf mengatakan apresiasi dan merasa sangat bahagia, karena para pelanggan yang hadir ini sudah menjadi bagian dari keluarga bessr dari Kalla Toyota.

"Selamat datang di gathering Kalla Toyota, semoga kebersamaan ini selalu teejalin," kata Alimuddin, sembaei sebut acara ini bertajuk, September Ceria.

Ia menyebutkan tercatat sebanyak 100 pelanggan yang hadir dalam gala dinner ini. Yang spesialnya lagi kata dia, acara ini dihadiri pelanggan dari Sorowako, kabupaten Luwu Timur, Sulsel.

Lanjut Alimuddin, selain Kalla Toyota Alauddin, 6 Cabang Kalla Toyota lainnya juga mengadakan kegiatan ini.

Ia menyebutkan acara ini adalah agenda rutin manajemen Kalla Toyota, sebagai komitmen untuk menjaga silaturahim dengan pelanggan.

Dalam acara ini, juga di paparkan tentang keunggulan mobil Toyota.

Terkait dengan itu, Alimuddin mengungkapkan bahwa ini untuk meyakinkan rasa aman, nyaman, dan kemudahan bagi pelanggan setia saat berkendara mobil Toyota, dan memiliki Toyota.

“Pada kesempatan ini, kami ingin memberikan apresiasi lebih atas kehadiran pelanggan yang tentunya masih mempercayakan pilihan kendaraannya pada Kalla Toyota," tambahnya.

Ia mengungkapkan acara ini didukung mitra pembiayaan.

“Pada kesempatan ini pelanggan juga bisa menikmati program angsuran ringan mulai 2 jutaan Rupiah atau uang muka rendah mulai 10 Juta Rupiah. Terdapat benefit tambahan yakni setiap transaksi selama kegiatan berlangsung akan mendapatkan voucher Bugis Water Park atau E Money senilai 1 Juta Rupiah” Alimuddin menambahkan.

Manager Kalla Toyota Voucher ini hanya berlaku bagi transaksi untuk kendaraan New Agya, All New Calya, All New Sienta, Fortuner , Hilux dan Dyna.