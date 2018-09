Minyak Goreng 1,8 Liter Hanya Rp 17.900 di hypermart

Pengunjung berbelanja diretail Hypermart Mal Panakkukang, Makassar, Sabtu (26/5/2018). Manajemen hypermart Mal Panakkukang Makassar kembali rilis program Purchase With Purchase (PWP).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen hypermart Mal Panakkukang Makassar kembali rilis program Purchase With Purchase (PWP). Promo hingga 19 September 2018.

Melalui program PWP, minyak goreng Forvita 1,8 liter hanya Rp 17.900 dari harga normal Rp 27.450 per pouch. Le Mineral water 330 ml dari Rp 40.800 per karton menjadi Rp 24.990.

Lalu untuk Rinso anti noda 900 gr, Molto ultra 800 gr dari Rp 19.990 menjadi Rp 10.900. Hot Wheels 5 cars gift pack 1806 dari Rp 139.900 menjadi Rp 89.900.

Adapun syarat dan ketentuan ialah setiap pembelanjaan semua produk minimal Rp 200 ribu. Customer bisa membeli satu produk PWP dengan harga khusus. Berlaku kelipatan maksimal lima produk PWP/struk/customer.

Selain program PWP ada penawaran serba hemat lainnya yaitu Apel Fuji Wangshan seharga Rp 5.490 per 100 gram. Brokoli seharga Rp 4.790 per 100 gram.

Lalu Salak Pondok Super seharga Rp 1.690 per 100 gram. Mangga Gedong seharga Rp 3.690 per 100 gram dan Kiwi Green Zespri seharga Rp 8.500 per pcs.(*)