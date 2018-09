Asupan Kalsium Harian Turun Harga di LotteMart Panakkukang

TRIBUN TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart Panakkukang Makassar rilis promo turun harga untuk asupan kalsium harian, berlaku syarat dan ketentuan. Promo berlaku hingga 19 September 2018.

Pertama ada special price, Pediasure 850 gram dari harga Rp 282 ribu per kaleng menjadi Rp 269 ribu. Similac gain plus 3 850 gram dari Rp 245 ribu per kaleng menjadi harga mulai Rp 235.500.

Selanjutnya ada Enfagrow A+3, A+4 1800 gram dari Rp 515 ribu per kaleng menjadi harga mulai Rp 486.900. Sustagen junior 800 gram dari Rp 140 ribu per kaleng menjadi harga mulai Rp 130 ribu.

Lalu Vidoran Xmart 1+, 3+, 5+ 750 gram dari harga Rp 48.500 per kotak menjadi harga mulai Rp 42.900. Nutrilon royal soya 3&4 350 gram dari Rp 95 ribu per kotak menjadi harga mulai Rp 85.500.

Ada pula Ensure fos Chocolate 1000 gram dari harga Rp 289.500 per kaleng menjadi Rp 269 ribu. Entrasol active 360 gram dari harga Rp 65.500 per kotak menjadi Rp 55.900.

Sementara untuk SGM Eksplor 900 gram beli satu seharga Rp 83.500 per kotak, beli dua seharga Rp 75 ribu per kotak dan beli tiga seharga Rp 70.900 per kotak. Artinya beli banyak lebih hemat.

Lalu untuk Bendera 123, 456, 800 gram jika beli satu per kotaknya seharga Rp 80.500 dan jika beli dua seharga Rp 73.900. Anlene Gold jika beli satu per kotaknya seharga Rp 95 ribu.(*)