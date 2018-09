Aneka Buah Turun Harga di Alfamidi, Cek Promonya

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Alfamidi kembali rilis promo JSM, melalui promo ini aneka produk ditawarkan dengan harga hemat. Promo hingga 16 September 2018.

Pertama ada Anggur Red Globe dari harga Rp 5.790 per 100 gram menjadi Rp 4.990. RRT Apple Fuji dari Rp 3.690 per 100 gram menjadi Rp 3.330.

Lalu Pear Ya Lie dari harga Rp 2.250 per 100 gram menjadi Rp 2.040. Bimoli Minyak Goreng Pouch 2L hanya Rp 24.700 maksimal enam pcs per struk.

Fiesta Chicken Nugget 500 gram hanya Rp 40.900. Kraft Quick Melt 165/175 gram hanya Rp 22.900. Cimory Yoghurt 250 ml hanya Rp 13.900 per 2pcs.

Pocari Sweat Pet 500 ml + Oronamin C Drink Botol 120 ml hanya Rp 9.900 per paket. Beli 2 Tebs Tea Cooler PET 500 ml gratis 1pcs Tebs Tea Cooler Can 330 ml.

Beli 2 Bebelac 3 Madu, Vanila Kaleng 800 g gratis 1pc Tropical/Bimoli Pouch 1L. Beli 1 gratis 1 Kimbo Reddi Sosis Sapi, Ayam 69 g/ Ikan 79 g.

Merries Pants Good Skin S26, M22, L20, XL16 hanya Rp 39.900. Lifebuoy Body Wash Lemon Fresh, Total Protect Refill 450 ml hanya Rp 16.900.

Natur-E Hand Body Lotion Daily Nourishing 245 ml hanya Rp 20.900. So Klin Softergent Pink, Purple 1,8 kg hanya Rp 25.500. Nice Facial Tissue Soft Pack 250's hanya Rp 10.500.(*)