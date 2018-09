The Body Shop Perkenalkan Produk Terbaru, Segini Harganya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -The Body Shop Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar merupakan outlet pertama di kota Makassar yang hadir sejak tahun 2001 yang menyediakan produk-produk kecantikan dan kesehatan tubuh.

The Body Shop senantiasa menghadirkan berbagai promo menarik dan produk terbaru untuk memanjakan pelanggan setianya di MaRI Makassar.

Setelah hadir dengan promo The Sale dengan diskon up to 50 persen, kini The Body Shop hadir dengan produk unggulan terbarunya yaitu Vitamin E Gel Moisture Cream.

Vitamin E merupakan most iconic skincare range The Body Shop dan telah lama menjadi rangkaian skincare favorit pelanggan The Body Shop karena cocok digunakan untuk semua jenis kulit.

Tahun ini The Body Shop melengkapi rangkaian Vitamin E dengan meluncurkan Vitamin E Gel Moisture Cream yang merupakan pelembap wajah terbaru yang sangat ringan, bebas minyak namun mampu melembapkan kulit selama 48 jam.

Vitamin E Gel Moisture Cream diperkaya dengan Hyaluronic Acid yang berasal dari tangkai gandum yang diekstrak dengan metode bioferementasi dari Pomale, Perancis.

Dipercaya dapat menjaga kadar air pada kulit dan membuat kulit tampak kenyal dari dalam serta Raspberry Extract yang merupakan sumber Vitamin E.

Budi Sembodo selaku Store Leader The Body Shop MaRI mengatakan, sejak pertama kali diluncurkan pada 6 September lalu, Vitamin E Gel Moisture Cream disambut baik oleh pelanggan setia The Body Shop utamanya di MaRI.

"Ini merupakan salah satu hero product kami yang memiliki feature and benefit yang bagus dan tentunya sangat laris dipasaran. Harga jual untuk produk Vitamin E Gel Moisture Cream sendiri yaitu Rp 209 ribu," tutur Budi, Kamis (13/9/2018).(*)