Sambut Muharam, Tim Castourindo Gelar Outbound di Resort Mulih

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -PT Kasturi Mandiri Wisata atau Castourindo kumpul semua tim dari berbagai kantor cabang di Indonesia termasuk cabang Makassar di Resort Mulih K Desa Garut, Jawa Barat.

Direktur Utama Castourindo, H Agus Sofyan mengatakan, 11 September 2018 bertepatan dengan 1 Muharam 1440 Hijriyah menjadikan momen tahunan bagi seluruh tim Castourindo berkumpul.

"Acara ini untuk meningkatkan kualitas team work dan memastikan seluruh tim memahami misi dan strategi di tahun 1440 H," kata Agus Sofyan kepada Tribun Timur, Kamis (13/9/2018).

Dengan meyakinkan strategi optimalisasi potensi team, maka target peningkatan kualitas pelayanan jamaah umrah haji dan muslim traveler akan lebih prima.

Selama tiga hari, dua malam peserta mengikuti Training Inspiring Character Empowerment, Out Bound, Upgrading skill Tour Leader and Ticketing, Transform New Marketing Strategic and HR Development dan pemilihan Best Employee.

"Total ada 23 peserta masing-masing dari Cabang Makassar, Cabang Banjarmasin, Cabang Bandung, Kantor BSD dan Head Office," ungkap Agus Sofyan. (*)