Moneta Kitchen, Toko Bahan Kue Terlengkap dengan Harga Terjangkau

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Toko Moneta Kitchen yang menjual aneka bahan, peralatan dan hiasan kue di Jl Tentara Pelajar, 134A, Makassar, mulai beroperasi, Kamis (13/9/2018).

Selanjutnya akan buka setiap hari mulai pukul 09.00 Wita-18.00 Wita.

Direktur Moneta Kitchen Roby Sutjianto mengatakan, konsep dari toko berlantai tiga tersebut ialah One Stop Shopping untuk kebutuhan pembuatan kue.

Tersedia lebih dari seribu bahan kue dan 500 peralatan kue yang dijual.

Bahan dan peralatan kue yang disiapkan di toko ini terbilang paling lengkap.

Bahkan ada beberapa bahan dan peralatan kue yang diimpor langsung dari Singapura dan China untuk memenuhi permintaan masyarakat Kota Makassar.

Toko perlengkapan dan bahan kue, Moneta Kitchen, resmi dibuka di jalan Tentara Pelajar Makassar Kamis, (13/9/2018). (abdiwan/tribuntimur.com)

"Untuk toko yang menjual bahan dan peralatan kue, kami yang terbesar dan terlengkap di Makassar tentu dengan harga yang terjangkau, karena kita sesuaikan dengan permintaan atau hasil survei," kata Roby Sutjianto saat acara peresmian toko.

Ia menyebutkan, untuk bahan kue yang susah ditemukan di toko lain ada di Moneta Kitchen termasuk perlengkapan.

Untuk bahan kue seperti Coklat Colatta, yang katanya di toko lain dijual per potong padahal ibu-ibu biasanya butuh banyak.

"Di sini kami jual coklat colatta per pack, sementara ditempat lain dijual per potong, sehingga harga tentu lebih murah yang dibeli langsung per pack," tutur Roby Sutjianto memberikan contoh.

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi promo dan kegiatan-kegiatan di toko tersebut maka dibuat aplikasi Moneta Kitchen APP yang dapat diunduh di App Store dan Google Play dan secara otomatis akan jadi member.

Melalui aplikasi tersebut, setiap pelanggan yang melakukan transaksi akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan voucher belanja nantinya. Selain mendapatkan informasi promo terbaru.(*)