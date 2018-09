Mom & Kiddie Fair Bakal Hadir di Trans Studio Mal Besok, Ini Agendanya

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Beragam program spesial khas Trans Studio Mall (TSM) Makassar telah siap diselenggarakan sepanjang September 2018.

Salah satunya adalah Mom & Kiddie Fair yang akan dimulai pada 14 hingga 23 September 2018 di Atrium Trans Square, Trans Studio Mall Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga.

Mom & Kiddie Fair disiapkan untuk memudahkan para orang tua menemukan berbagai kebutuhan parenting, khususnya kebutuhan Ibu dan Anak.

Tidak hanya itu, Mom & Kiddie Fair menghadirkan serangkaian event spesial lain.

Di antaranya, Talkshow bersama para pakar untuk berbagi informasi terkini seputar kesehatan Ibu dan Anak serta parenting, Kids Show: Dance & Balerina, Fun Art & Craft Learning & Kids Face Painting Booth.

“Program ini kami harap tidak hanya memenuhi kebutuhan produk untuk ibu dan anak, tapi juga dapat memberikan wawasan bagi para orangtua dalam membesarkan anak dengan cara yang modern dan fun,” ujar Catharina Intan, Marcomm Manager Trans Studio Mall Makassar, Kamis (13/9/2018).

Sepanjang gelaran Mom & Kiddie Fair juga akan diselenggarakan pemilihan TSM Icon Kids 2018.

Audisi akan dimulai pada 15 September, kemudian babak penyisihan pada 16 September, setelah itu akan digelar Talent show pada 22 September dan Grand Final pada 23 September 2018.

Berikut daftar peserta Mom & Kiddie Fair TSM Makassar, Little Jack, English First, Arva School of Fashion, Millenium Babies & Kids, Geby Ballon.

Justme Fashion, Belli to Baby, Candy Factory, Audrey Baby Shop, Myzayan Baby & Kids, Cleounni, Yourmekap.id.(*)