Live UseeTV! Jadwal dan Link Live Streaming Japan Open 2018 Hari ini: Anthony Ginting Main

TRIBUN-TIMUR.COM-- Japan Open 2018 atau Jepang Terbuka 2018 pada babak 16 besar yang disiarkan langsung (live) via streaming UseeTV via UseePrime.

Babak 16 besar Japan Open 2018 tidak disiarkan langsung di televisi, tetapi dapat disaksikan secara Live Streaming.

Lapangan 1 dan 2 akan disiarkan secara live streaming, namun Marcus/Kevin vs Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf Santoso di 16 besar Japan Open 2018 tidak disiarkan secara live streaming karena mereka bermain di lapangan 3.

Hanya 4 partai Indonesia yang akan disiarkan secara live streaming karena bermain di lapangan 1 dan 2, yaitu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Li Junhui/Liu Yuchen,

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Takuro Hoki/Koharu Yonemoto, Pravee Jordan/elati Daeva Oktavianti vs Chris Adcock/Gavrielle Adcock dan Gregoria Mariska TUnjung vs Rachanok Intanon.