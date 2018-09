Kapolres Gowa Ingatkan Ormas dan LSM Tak Bisa Campuri Kasus Tindak Pidana

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA- Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga mengingatkan agar organisasi masyarakat dan LSM tidak ikut campur dalam tindak pidana kasus yang masih ditangani pihak kepolisian.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Ruang Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kantor Bupati Gowa, Kamis (13/09/2018).

Kapolres yang hadir sebagai pemateri menjelaskan sebagai ormas dan LSM harus memahami dasar hukum yang wajib pedomani.

"Hal-hal yang tidak diperbolehkan para anggota Ormas dan LSM untuk dilakukan adalah tidak ikut campur dalam perkara-perkara pidana karena tidak diperbolehkan undang-undang," katanya.

Ormas lanjutnya, harus dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta dapat berperan aktif dalam berorganisasi dengan turut serta dalam pengawasan di pemerintahan dan masyarakat dengan tidak mengambil keuntungan pribadi dari hal apapun.

Hal itu diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas, Perpu No. 2/2017 tentang perubahan UU Ormas, UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Terorisme, UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyampaikan beberapa materi terkait posisi dan kewenangan Polri dalam berorganisasi kemasyarakatan.

Dalam giat ini hadir pula Kabid Linmas dan Ketahanan Ekonomi Kesbangpol Pemda Gowa Amrullah, Kasdim 1409 Gowa Mayor Inf Husain, dan para perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun organisasi kemahasiswaan dari sejumlah kampus di Gowa.