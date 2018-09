Cantiknya Pacar Marc Klok Pakai Jersey PSM

Laporan Wartawan Tribun timur Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM MAKASSAR - Hari ini PSM Makassar akan menghadapi Barito Putera di Stadion Mattoanging, Makassar.

Seluruh pecinta PSM tengah bersiap untuk menyaksikan tim kesayangannya bermain.

Tak sedikit dari mereka datang dengan menggunakan jersey kebesaran PSm berwarna merah.

Tak terkecuali kekasih gelandang PSM asal Belanda Marc Klok yang bernama Chacarel Day.

Melalui akun Instagram miliknya @cas_day, ia nampak cantik menggunakan jersey PSM berwarna merah.

Kemudian pada keterangan gambar ia menuliskan "Guess What Day It Is" yang berarti "tebak hari ini apa," tulisnya.

Lalu diikuti tagar #ewaklok dan #psmmakassar.(*)