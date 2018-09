Berkas Kasus Penyelewengan 250 Ton Rastra di Gowa Dilimpahkan ke Kejaksaan

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Satreskrim Polres Gowa akhirnya melimpahkan berkas kasus tindak pidana korupsi Raskin 2017 dan Rastra 2018 ke Kejaksaan Negeri Gowa, Kamis (13/9/2018).

Kasus yang menjerat pegawai Satker Bulog Subdivre Panaikang Makassar, Ferial Rina (35) ini juga menyeret dua pengumpul beras DS (55) dan AB (28).

Kasubbag Humas Polres Gowa AKP Mangatas Tambunan mengatakan pelimpahan tahap pertama ini mencakup hasil pemeriksaan dari pelaku beserta seluruh saksi-saksi yang berjumlah 148 orang.

“Jadi, berkas perkara yang kami kirim pada tahap I ini adalah berkas pemeriksaan dari tersangka utama, Ferial, sedangkan berkas dari dua tersangka lainnya kini tahap penyelesaian dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan berkasnya,” katanya.

Ferial ditangkap Polres Gowa sejak Juni lalu. Setelah diduga menyelewengkan 250 ton lebih rastra dan raskin di beberapa kecamatan di Gowa.

Ferial ditengarai tidak menyalurkan raskin rentang waktu Oktober-Desember 2017 dan Rastra jatah April 2018.

Atas hasil kejahatannya itu, negara mengalami kerugian Raskin 2017 sebesar Rp. 460.057.500 dan Bansos 2018 sebesar Rp 1.322.460.700.

“Harapan kami berkas dapat segera dinyatakan P21 (lengkap dan tidak ada tambahan lagi), sehingga kami dapat segera melimpahkan tahap dua yakni para tersangka,” tambahnya.

Para tersangka pun dijerat dengan persangkaan Pasal 2 (1) dan atau Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Foto : Satreskrim Polres Gowa akhirnya melimpahkan berkas kasus tindak pidana korupsi Raskin 2017 dan Rastra 2018 ke Kejaksaan Negeri Gowa, Kamis (13/9/2018).

Attachments area